Le Roi Arthur, Jessica Chastain à l'honneur et l'équipe du film Django

Les Chevaliers de la Table ronde, Excalibur, le Saint-Graal, Camelot, … La légende arthurienne a inspiré tout un pan de la culture populaire, autant dans la littérature qu’au cinéma. Et voici venu une nouvelle version du plus célèbre des rois, " Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur ". Après Nigel Terry, Sean Connery et Clive Owen, c’est au tour de Charlie Hunnam (The Lost City of Z) de forger la légende du seigneur Pendragon et d’affronter le tyran Vortigern (Jude Law), qui dérobé sa couronne et assassiné ses parents… Mise en scène par le cinéaste britannique Guy Ritchie, cette version plus moderne et légère entend bien redéfinir le genre codifié de la fiction médiévale dans le même esprit que son diptyque Sherlock Holmes. On espère que ce sera tout aussi réussi !

" The Zookeeper’s Wife ", c’est l'histoire vraie de Jan Zabinski, gardien du zoo de Varsovie, et de son épouse Antonina, qui sauvèrent 300 juifs emprisonnés dans le ghetto de Varsovie suite à l'invasion des Nazis. Ce récit est adapté du livre éponyme de Diane Ackerman, lui-même inspiré des mémoires d’Antonina Żabiński. Ce couple qui a fait preuve d’un courage hors du commun a héroïquement permis à des centaines de juifs de réchapper à l’holocauste polonais. La réalisatrice Niki Caro tire de cette histoire vraie un drame poignant et émouvant porté par Jessica Chastain mais aussi par notre compatriote Johan Heldenbergh, l’acteur flamand plus connu pour son interprétation dans le déchirant " The Broken Circle Breakdown ". Interview de Jessica Chastain l’acteur Johan Heldenbergh.

Il y a 10 ans, Jessica Chastain faisait ses débuts timides sur grand écran, et depuis lors, elle est devenue une actrice américaine de premier plan ! Révélée au grand public dans " Take Shelter " et surtout grâce à la Palme d’Or " The Three of Life " de Terrence Malick, elle a ensuite diversifié ses rôles, passant du cinéma de genre comme " Mama " ou " Crimson Peak " au film à grand spectacle (" Interstellar ", " Seul sur Mars " ou des projets plus engagés (" Zero Dark Thirty ", " A Most Violent Year " et le récent " Miss Sloane "). Jessica Chastain est une actrice aussi talentueuse que surprenante et Tellement Ciné lui consacre un portrait qui revient sur les moments-clés de sa très solide carrière !

Vous en avez assez des biopics ? Vous trouvez qu’il y en a de trop ? Ce n’est pas cette semaine qui vous dira le contraire ! Mais avant toute chose, " Django " est le portrait de l’un des musiciens les plus importants du XXème siècle, celui de Django Reinhardt, le guitariste français qui a donné naissance au jazz manouche. S’il a marqué de son empreinte le monde musical et celui du jazz en particulier, le réalisateur Etienne Comar a plus précisément centré son film sur les années d'Occupation parce qu'il s'agit de la période de la vie du musicien qui montre le mieux à quel point la musique possède cette faculté de s'extraire du monde d’après ses dires. C’est le talentueux et discret Reda Kateb qui devient le génie hors-pair de la guitare à six cordes aux côtés de Cécile de France. Interviews de Reda Kateb, de Cécile de France et d’Etienne Comar.

Tellement Ciné a pu se glisser en primeur mondiale sur le plateau de la très attendue comédie " Troisièmes Noces " de David Lambert, adaptée d’un livre de Tom Lanoye. Martin, un homosexuel veuf et fantasque d’une quarantaine d’années, accepte, pour aider son ami Norbert, de faire un mariage blanc avec Tamara, une jeune congolaise menacée d’expulsion. Tout les sépare. Et pourtant, ils vont devoir faire croire à leur amour auprès des autorités alors même que l’installation de Tamara chez Martin part en vrille… Tourné à Bruxelles et au Luxembourg, le film réunit Bouli Lanners, Rachel Mwanza et Virginie Hocq et il s’annonce comme l’une des belles surprises belges dont on ne manquera pas de reparler au moment de sa sortie ! Interviews de l’équipe du film.

