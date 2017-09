Le programme Tellement Ciné de la semaine : Tom Cruise en trafiquant de drogue, Jennifer Lawrence et Jean-Luc Godard

Tom Cruise ne se repose jamais. Alors qu’il se remet de son accident sur le tournage du 6ème volet de la saga Mission : Impossible, il enchaîne, quelques mois après La Momie avec une histoire vraie, celle de Barry Seal, un ancien pilote d’avion devenu dans les années 1980 un trafiquant de drogue qui va jouer double-jeu, informant à la fois la CIA sur les cartels en vigueur tout en s’enrichissant pour son propre compte. Action, espions et barons de la drogue, American Made est un cocktail détonnant préparé par Doug Liman (Edge of Tomorrow). Interviews de Doug Liman et Domhnall Gleeson.

Denis Podalydès a déjà prouvé qu’il était très à l’aise dans la comédie et il ne s’en prive pas dans Les Grands esprits, l’histoire d’un prof débarqué dans un lycée de banlieue et qui se prend d’affection pour un élève en difficulté. Derrière un pitch aux airs de déjà vu se cache un beau film qui aligne bons mots et leçons de vie avec une écriture ciselée et rafraichissante. Interviews de l’équipe du film.

Vous connaissez bien Jean-Luc Godard, l’un des cinéastes les plus adulés et étudiés du cinéma ? Non ? Eh bien, ce n’est pas grave, car dans Le Redoutable, il est moins question de l’œuvre du cinéaste que du portrait volontairement humoristique d’un artiste en pleine crise artistique. Projet iconoclaste porté par Michel Hazanavicius, réalisateur cinéphile adepte du pastiche qui a brillé avec le diptyque OSS 117 et The Artist, cette comédie très sixties est portée par la performance hallucinante de Louis Garrel en JLG. Interviews de Michel Hazanavicius, de Louis Garrel et du journaliste Louis Danvers.

" Cinécdote ", c’est la nouvelle séquence de Tellement Ciné ! Vous pensiez tout connaitre sur le 7ème Art ? Eh bien, détrompez-vous, car vous risquez sans doute de découvrir des histoires incroyables mais pourtant véritables sur les coulisses du cinéma. Insolites, étranges ou drôles, " Cinécdote ", c’est le rendez-vous cocasse des curieux, des cinéphiles avertis ou des amateurs éclairés.

Le cinéma de genre a le vent en poupe en ce mois de septembre ! Après It adapté du roman horrifique de Stephen King, voici Mother! de Darren Aronofsky qui avait déjà montré son savoir-faire pour susciter des ambiances anxiogènes et angoissantes avec Black Swan. Appuyé par un casting prestigieux qui compte Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson et Kristen Wiig. Assurément l’un des films les plus attendus de ce mois de septembre !

Tellement Ciné, c’est pas du cinéma ! Et c’est ce mardi à 23h sur La Deux !