Le programme de la semaine : Stéphane De Groodt et Louise Bourgoin sont l'un dans l'autre et Al Gore s'interroge sur le changement climatique

Pénélope et Pierre sont devenus amants… Mais un beau jour, ils décident de rompre. Après une ultime nuit d’amour, le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le corps de l’autre ! Soyons honnêtes, ce scénario a déjà été vu au moins mille fois ! Mais ce n’est pas une raison pour bouder cette comédie, bien au contraire ! Le duo formé par Stéphane De Groodt et Louise Bourgoin fonctionne du tonnerre et les répliques font mouche ! L'un dans l'autre, c’est donc une petite pépite rafraichissante à conseiller. Interviews du réalisateur Bruno Chiche, de Stéphane de Groodt et de Louise Bourgoin.

Il y a de la suite dans les idées avec Une suite qui dérange mais dans un tout autre genre ! L’histoire commence il y a 10 ans. Le documentaire Une vérité qui dérange introduit dans la culture populaire le concept de changement climatique et il connait un écho sans pareil en sensibilisant le monde sur le réchauffement planétaire. Aujourd’hui, les conséquences sont hélas toujours plus perceptibles. L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant autour du monde pour former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique climatique internationale. Interview d’Al Gore.

Michel Hazanavicius est un cinéphile comme on en fait peu. Tout son cinéma est truffé de références, d’allusions, de citations. Alors on ne pouvait pas résister à l’idée de lui demander qu’elles étaient ses films favoris. Il est l’invité de notre Selfilm.

The Glass Castle c’est le récit incroyable mais vrai d’une journaliste américaine qui a mené une enfance pas comme les autres. Jeannette Walls est élevée par des parents fantasques, elle a grandi avec ses frères et sœurs en marge de la société. Adapté du roman autobiographique éponyme, le film est un passionnant récit qui oscille entre violence et douceur, en interrogeant sur les liens familiaux avec une justesse infinie, où le drame flirte avec la tendresse. C’est Brie Larson, Woody Harrelson et Naomi Watts qui complètent cette tribu hors du commun. Interviews de l’auteur Jeannette Walls, du réalisateur Destin Daniel Cretton et des acteurs Brie Larson et Woody Harrelson.

Voici un des films qui a beaucoup fait parler de lui à Cannes, Loveless d’Andrej Zvyagintsev. Le nouveau film du réalisateur de Leviathan offre une leçon de mise en scène tout en se rapprochant du grand public. Ce film met en scène un couple en pleine séparation, dont le fils de douze ans, disparaît. Ils vont être forcés de se réconcilier pour retrouver leur enfant… Avec profondeur et poésie, ce drame saisi par de superbes cadrages est un immanquable de cette fin de mois ! Interview du réalisateur Andrej Zvyagintsev.

Enfin, un petit mot sur la 32ème édition du FIFF qui réunit le meilleur du cinéma francophone et de la suite très attendue des agents secrets les plus classes du monde qui sont de retour Kingsman : Le Cercle d'or !

