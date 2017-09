Le programme de la semaine : Sofia Coppola, Guillaume Canet à bout de souffle et l'épatant thriller Wind River

La réalisatrice Sofia Coppola revient quatre ans après The Bling Ring avec Les Proies, un thriller psychologique qui se déroule en pleine guerre de Sécession. Les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se fait dense et de dangereuses rivalités éclatent… Déjà adapté en 1971 avec Clint Eastwood, le roman " Les Proies " connait une nouvelle jeunesse. Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Elle Fanning complètent une distribution prestigieuse pour un film tout en élégance et en suspens qui a remporté le Prix de la mise en scène cette année à Cannes. Interview de Sofia Coppola.

Après trois films historiques, le réalisateur Christian Carion retrouve son acteur fétiche, Guillaume Canet pour un projet très différent. Mon Garçon, le récit d’un père prêt à tout pour retrouver son fils disparu lors d’un bivouac en montagne. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien tout comme Guillaume Canet, c’est tout ce que nous pouvons dire car l’acteur lui-même ne connaissait pas le scénario à l’avance. Projet aussi intriguant qu’excitant, Mon Garçon est film haletant dans lequel on retrouve aussi Mélanie Laurent. Interviews de Christian Carion et de Guillaume Canet.

Fort de son expérience de scénariste après les succès Sicario et Hell or High Water, Taylor Sheridan officie désormais comme réalisateur et présente Wind River, un thriller glaçant qui se déroule dans la réserve indienne de Wind River. Superbement réalisé et fort d’une ambiance prenante, le lauréat du Prix de la mise en scène de la section "Un certain regard" du dernier Festival de Cannes est l’un des films " coup de poing " de ce mois de septembre ! Un électrochoc dans lequel Jeremy Renner, accompagné d’Elizabeth Olsen, démontre toute l'étendue de son talent. Interviews de l’équipe du film.

La première " Cinécdote ", la nouvelle séquence de Tellement Ciné vous a plu ? Vous pensiez tout connaitre sur le 7ème Art ? Eh bien, détrompez-vous, car vous risquez sans doute de découvrir des histoires incroyables mais pourtant véritables sur les coulisses du cinéma. Nous poursuivons notre collection d’histoires insolites, étranges ou drôles pour votre plus grand plaisir !

Après les succès de sa pièce de théâtre " Djihad ", le réalisateur Ismaël Saidi revient au cinéma avec le tournage de son troisième film, La Fine équipe. Il est à l’œuvre dans sa commune de Schaerbeek pour cette comédie qui regroupe des jeunes talents comme Matthieu Debatty, Joffrey Verbruggen et Kody. Tellement Ciné vous en dit plus grâce aux images exclusives filmées sur le plateau…

