Le programme de la semaine : Idris Elba et Kate Winslet perdus dans la montagne, l'éléctro-choc Detroit et enfin les premières images exclusives de La La Land en concert !

Après l'annulation de leur vol en raison de problèmes météorologiques, un docteur et une reporter-photographe prennent ensemble un vol charter. Malheureusement, leur avion se crache et ils se retrouvent tous les deux perdus dans une nature hostile. Ils vont devoir s'allier pour tenter de survivre et d'être secourus. Sur un postulat digne d’un film catastrophe, Idris Elba et Kate Winslet vont devoir s’armer de courage dans The Mountain between Us pour vaincre le froid des impitoyables montagnes canadiennes. Le réalisateur néerlando-palestinien Hany Abu-Assad a délaissé la chaleur du Proche-Orient pour se concentrer sur un récit incroyable qui fait la part belle au courage et à l’interprétation intense de son duo de comédiens. Interviews du réalisateur Hany Abu-Assad et des acteurs Idris Elba et Kate Winslet.

En 1967, d'importantes émeutes ont lieu à Détroit au Michigan. De nombreux affrontements, durant 5 jours, feront une quarantaine de morts et des milliers de blessés. Depuis les années 2000, la réalisatrice Kathryn Bigelow s’intéresse aux histoires vraies qui ont secoué la politique et la société américaine. Après la menace nucléaire soviétique, la guerre d’Irak et la longue traque d'Oussama ben Laden par la CIA, elle s’intéresse cette fois-ci à la brutalité policière et la ségrégation raciale dans un climat anxiogène propice à la violence alors que la guerre du Vietnam fait rage. La cinéaste oscarisée livre avec Detroit un drame sans concession qui met en lumière une dure réalité qui résonne encore 50 ans plus tard… En interviews les acteurs John Boyega, Will Poulter et Hannah Murray.

Un producteur met sur pied un groupe de musique composé d'un curé, d'un rabbin et d'un imam. Cette formation a pour but de chanter la diversité. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints… Fabrice Eboué devient seul maitre à bord derrière la caméra avec Coexister, une comédie délirante inspirée du phénomène musical " Les Prêtres ". Il en profite pour parodier avec malice l’industrie musical en réunissant un trio au potentiel comique inégalable : Ramzy Bédia, Guillaume de Tonquédec et Jonathan Cohen. Coexister c’est la comédie de la semaine à ne louper sous aucun prétexte. Interview du réalisateur et acteur Fabrice Eboué.

Le phénomène cinéma de l’année 2017 récompensé par six Oscars, La La Land, s’exporte désormais sur scène ! " La La Land In Concert : A Live-To-Film Celebration " proposera au public de vivre une expérience incroyable : assister à la projection du film, sur écran géant et en intégralité, avec les enregistrements vocaux originaux synchronisés et l’interprétation en live d’un orchestre symphonique. La première représentation européenne a eu lieu à Manchester et Tellement Ciné était sur place ! Découvrez en exclusivité les premières images de ce phénomène incontournable.

Happy End, le dernier né de Michael Haneke a été présenté en compétition officielle à Cannes mais n’a pas suscité un enthousiasme comparable au Ruban blanc et Amour. Cette fois-ci le cinéaste autrichien semble se diriger vers la comédie noire, avec ce portrait au vitriol d’une famille bourgeoise du Nord de la France. Il réunit autour du patriarche incarné par Jean-Louis Trintignant des acteurs prestigieux comme Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Toby Jones et les actrices belges Laure Verlinden et la jeune Fantine Harduin.

Interviews du réalisateur Michael Haneke et de l'actrice Isabelle Huppert.