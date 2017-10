Le programme de la semaine : Good Time en perspective avec Robert Pattinson, Confident Royal avec Judi Dench et Omar Sy en Dr. Knock

Les frères Safdie, deux réalisateurs américains venus du cinéma indépendant, ont impressionné tout le monde à Cannes avec Good Time, un film noir à mi-chemin entre le thriller policier et le trip halluciné. S’il n’a pas remporté la Palme, il a néanmoins suscité un enthousiasme inédit dans cet épopée d’une nuit où Robert Pattinson en braqueur minable va tenter l’impossible pour libérer de prison son frère. Une virée fiévreuse, mêlant violence et humour dans une atmosphère électrique ! Interview de Robert Pattinson.

Confident royal c’est l’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue entre la Reine Victoria et son serviteur indien Mohammed Abdul Karim. Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille royale ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire. Judi Dench retrouve pour la troisième fois Stephen Frears pour une fable historique qui égratine le noyau de la Couronne avec jubilation ! En interview le réalisateur Stephen Frears et les acteurs Judi Dench, Ali Fazal et Eddie Izzard.

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. Encensé par la critique et le public, Petit paysan est un thriller psychologique qui dépeint avec force le monde paysan à travers le portrait poignant d’un jeune éleveur passionné. Pour son premier film, le réalisateur Hubert Charuel a réuni Swann Arlaud, Sara Giraudeau et Bouli Lanners dans cette fiction émouvante sur le monde agricole. Interviews du réalisateur Hubert Charuel et de l’acteur Swann Arlaud.

Le Docteur Knock est un ancien voyou devenu médecin qui débarque dans un petit village afin d'y faire fortune selon une méthode particulière. Il va ainsi faire croire aux villageois qu'ils ne sont pas aussi bien portant qu’ils ne pourraient le penser. Knock est la quatrième adaptation ciné de la pièce de théâtre Knock ou le Triomphe de la médecine de Jules Romains. Mais comme la dernière version a été filmée en 1951, une petite mise à jour n’est pas superflue ! Après Louis Jouvet c’est Omar Sy qui devient le médecin si particulier. Lorraine Lévy apporte une touche de modernité à cette comédie dans laquelle on retrouve Alex Lutz, Ana Girardot et Sabine Azéma. Interview d’Omar Sy.

L’humoriste, comédien et metteur en scène Jarry cartonne en ce moment avec son spectacle intitulé Atypique. L’un des humoristes les plus adulés en France s’arrêtera en Belgique pour de nombreuses représentations dès le mois d’octobre. Le moment idéal pour s’intéresser à ses gouts en matière de cinéma. Il est l’invité de notre séquence Selfilm.

On termine avec la bande-annonce de Les Nouvelles Aventures de Cendrillon avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Jérôme Commandeur et Didier Bourdon.

