Le programme de la semaine Blade Runner 2049 avec Harrison Ford et Ryan Gosling et Matthias Schoenaerts dans Le Fidèle

C’est l’un des films les plus incontournables et les plus attendus de cette année ! 35 ans après Blade Runner, le film culte qui a redéfini la science-fiction moderne, voici la suite intitulée Blade Runner 2049 ! Et autant dire que le studio n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir un spectacle que l’on espère aussi sublime que l’original. Harrison Ford reprend son rôle de Deckard, accompagné par Ryan Gosling, Jared Leto, Ana de Armas et Robin Wright. C’est Denis Villeneuve qui a brillamment prouvé son aisance l’an passé dans le domaine de la S-F avec Arrival qui est chargé de mettre en scène ce ballet futuriste et cyber-punk, sublimé par les images de Roger Deakins. Si le mystère plane encore sur le projet, notre impatience est à son maximum ! Interviews de l’équipe du film dont le réalisateur Denis Villeneuve, Harrison Ford et Ryan Gosling.

Tellement Ciné consacre dans le cadre de cette sortie un dossier à l’auteur qui a créé l’univers, Philip K. Dick, dont l’œuvre prolifique dans le registre de l’anticipation a considérablement inspiré toute une génération de réalisateurs. Parmi les adaptations les plus notables citons Total Recall, Minority Report, Planète hurlante, A Scanner Darkly…

Voici un autre film qui suscite à son tour une attente très particulière, c’est Le Fidèle, dernier long métrage de Michaël R. Roskam. Le réalisateur de Rundskop retrouve son acteur fétiche, Matthias Schoenaerts et l’entraine dans une passionnante histoire d’amour avec Adèle Exarchopoulos. Attention, il est moins question de romance que de courses de voiture et de braquages de banque. C’est dans un univers chargé d’adrénaline et d’action que le cinéaste a décidé d’immerger ce couple glamour qui pourrait représenter la Belgique dans la courses aux Oscars ! Autant dire que tous les espoirs sont permis ! Interviews de Michaël R. Roskam, de Matthias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos.

Pour le mariage de Pierre et Hélène, Max, un traiteur expérimenté, est chargé de l'organisation. Il doit faire appel à une équipe de serveurs, trouver des cuisiniers, un photographe, un orchestre et un animateur. Le duo Éric Toledano et Olivier Nakache est de retour avec Le sens de la fête, une comédie enthousiasmante drôle et sensible qui réunit Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve et Hélène Vincent. Une réussite qui prouve une fois encore tout le talent des auteurs d’Intouchables pour marier l’humour et la tendresse avec ce petit grain de folie si caractéristique. Interviews des réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache.

C’est Marc Zinga qui a le privilège cette semaine de participer à notre séquence " Selfilm ". Ses préférences en matière de ciné, ses acteurs fétiches ou ses répliques cultes n’auront plus aucun secret pour vous !

Tellement Ciné c’est pas du cinéma ! Et c’est ce mardi à 23h sur La Deux !