Le plein de films pour le printemps !

Qui dit vacances, dit forcément comédie ! Et pour inaugurer le bal, voici Gaston Lagaffe. Le plus pantouflard des héros de la bande-dessinée débarque sur les écrans, sous l’œil attentif de Pierre-François Martin-Laval (Pef) qui n'en est pas à son coup d'essai en matière d'adaptation puisqu'on lui doit déjà les deux volets de la série Les Profs, gros succès au box office avec Kev Adams, Isabelle Nanty et Arnaud Ducret. Mais c'est à une légende qu'il s'attaque puisque le personnage né sous la pinceau de Franquin est un mythe presque aussi populaire que Tintin à bien des égards. Et c'est Théo Fernandez qui a la lourde tâche d'endosser le pull vert, le jean délavée et les espadrilles usées du roi de la gaffe ! L’humour fonctionne comme des cases de BD, les acteurs sont super bien choisis, il n’y a pas une once de vulgarité, le résultat est plus que charmant.

De l'autre côté de l'Atlantique, il y a tout d'abord Lady Bird, une comédie dramatique qui a été l’un des favoris aux Oscars avec 5 nominations, au final, aucune statuette mais il a quand même reçu deux Golden Globes : meilleur film et meilleure actrice pour Saoirse Ronan. La jeune actrice au prénom imprononçable incarne Christine, une ado en crise, et c’est un euphémisme. Elle n'aime pas son prénom. Elle se fait appeler Lady Bird. Elle n'aime pas sa petite ville de Sacramento. Elle n'aime pas non plus son école hyper catho. Quant à sa relation avec sa mère, elle est un peu… compliquée. Cette petite perle du cinéma indépendant américain, mise en scène par Greta Gerwig, est une merveille très spirituelle qui arrive à mêler subtilement l’intim avec les aspirations et mélodrames de l’adolescence. A voir de toute urgence ! Mais pour ceux qui préfère rire à chaudes larmes, pour les amateurs d’humour noir et trash, il y a Game Night, une super comédie réalisée par la même équipe derrière la saga Comment tuer son boss. Rythme effréné, dialogues et gags à mourir de rire, retournements de situation à foison, ce cluedo géant est une excellent divertissement pour adultes, mené tambour battant par Rachel MacAdams et Jason Bateman.

Les autres sorties du 10 avril

Avril marquera aussi le grand retour de la franchise Taxi puisque sort...Taxi 5 ! Et oui, le fameux véhicule qui chauffe le bitume de la Canebière fait peau neuve, exit le duo Naceri-Diefenthal et place aux nouveaux héros interprétés par Franck Gastambide et Malik Bentalha. Côté animation, Sherlock Gnomes fait lui suite à Gnoméo et Juliette dans une délirante enquête où les nains de jardin disparaissent mystérieusement à Londres… Que seraient les vacances sans un film de Dwayne ‘The Rock’ Jackson ? Et bien ce ne serait pas les vacances ! Heureusement, Rampage qui s'inspire d'un jeu d'un jeu d'arcade sorti il y a plus de trente ans nous prouve le contraire ! Quand de curieuses expériences scientifiques sur des animaux les transforment en monstres géants qui ravagent tout sur leur passage, on se dit que Dwayne est bien le seul à pouvoir trouver une solution ! Et pour la subtilité, mieux vaut se pencher sur Finding your Feet comédie british avec Imelda Staunton, Timothy Spall, Joanna Lumley et Celia Imrie.