Le grand retour de la saga Alien, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg réunies et David Lynch !

Plus qu’un mythe de la science-fiction, le célèbre " Alien " a engendré tout un univers-dérivé autour du fameux " xénomorphe ". Après quatre films sur la bestiole, Ridley Scott revenait à la barre en 2012 pour développer un univers étendu dans " Prometheus ". Le réalisateur revient avec " Alien : Covenant ", préquelle du film initial qui prend place après les événements de " Prometheus ". Confus ? C’est normal tant le mystère plane autour de ce projet qui a changé plusieurs fois de titre et de direction. Pour ce que l’on sait : de l’horreur, des aliens redoutables, un casting de haute volée avec Katherine Waterston (Les Animaux fantastiques), Michael Fassbender, Danny McBride et James Franco, du sang et une ambiance angoissante dans le même ton que le 1er volet. On frémit d’avance !

Durant la Seconde Guerre Mondiale, une équipe de tournage tente de réaliser un film afin de booster le moral des troupes. Le pitch peut suggérer un drame, mais c’est plus du côté de la comédie british que " Their Finest " s’oriente. La réalisatrice danoise Lone Scherfig a rassemblé la fine fleur du cinéma anglais avec Gemma Arterton, Sam Claflin, Jeremy Irons et l’exquis Bill Nighy. Si l’évocation des sombres heures de la guerre ne prête pas à sourire, le ton malicieux et la subtilité de l’humour britannique qui sait littéralement passer du rire au larme garantit de passer un très agréable moment !

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines. Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. Jusqu’où restera-t-elle corporate ? " Corporate " est un thriller surprenant et drame d’une rare pertinence sur les dérives du monde du travail. Céline Sallette, Lambert Wilson et Stéphane De Groodt se révèlent impeccable dans ce brillant film réalisé par Nicolas Silhol.

Dans un autre genre quoique tout aussi cérébral, voici un documentaire consacré à l’un des auteurs les plus estimés et singuliers du paysage cinématographique : David Lynch. Son style novateur et surréaliste est devenu reconnaissable pour de nombreux spectateurs dès son premier film, le dérangeant " Eraserhead ". Après le plus classique mais maîtrisé " Elephant Man " et l’adaptation du roman " Dune ", il définit les bases de son cinéma à venir avec " Blue Velvet ", puis " Sailor & Lula ", " Lost Highway " et " Mullholand Drive ". L’imagerie onirique et parfois violente de ses films et son regard halluciné sur la réalité ont façonné une œuvre très cohérente et largement reconnaissable.

Le film documentaire " David Lynch : The Art Life " est le portrait inédit du cinéaste le plus énigmatiques de sa génération. David Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu’il fait de ses jeunes années. En associant ses œuvres plastiques et musicales à ses expériences marquantes, le film lève le voile sur les zones inexplorées d’un univers de création totale.

Lauréat du César du meilleur réalisateur en 2016 pour " Trois souvenirs de ma jeunesse ", Arnaud Depleschin, qui sera membre du jury cannois, ne perd pas de temps et présente déjà son nouveau film avec un casting all french stars : Matthieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Louis Garrel. À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu… Les habitués du cinéaste ne seront pas dépaysés par ce film qui entend bien perpétuer l’héritage " art et essai " cher à celui qui donne ses lettres de noblesses au cinéma d’auteur ! Interviews d’Arnaud Desplechin, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg.

Qui dit mois de mai dit… Festival de Cannes ! Comme chaque année, Tellement Ciné sera sur la croisette et vous garantit d’être à l’affut de la moindre info, de tous les scoops sur l’actualité brûlante sur le festival le plus médiatisé de la planète !

