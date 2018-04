Le formidable tandem Bacri/Jaoui

En 1987, ils se rencontrent sur les planches en jouant tous les deux dans la pièce Anniversaire d’Harold Pinter, mise en scène par Jean-Michel Ribes. En 1991, ils écrivent ensemble la pièce de théâtre Cuisine et dépendances qui sera adaptée au cinéma un an plus tard par Philipe Muyl. Le cinéaste Alain Resnais flaire le talent et laisse au duo le soin d’écrire le scénario du diptyque Smoking/No Smoking, adapté de pièce Intimate Exchanges du dramaturge britannique Alan Ayckbourn. Le travail sera récompensé d’un César du meilleur scénario en 1993. Ils se feront vraiment connaître grâce à l’adaptation de leur deuxième pièce écrite ensemble, Un air de famille, par Cédric Klapisch. Ils seront à nouveau sollicité par Resnais pour écrire et jouer dans le film On connait la chanson.