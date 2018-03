Lara Croft ajoute une nouvelle corde à son arc

Remontons un peu le temps. Au début des années 2000, le jeu vidéo Tomb Raider, véritable franchise médiatique, se voit transposé au cinéma. Peu étonnant tant le potentiel de la série convoque tous les éléments appréciés des producteurs hollywoodiens : une marque déjà bien établie auprès des gamers (5 jeux sortis), un univers fait d'action, d'aventure avec une pointe de fantastique et surtout une héroïne sexy qui gravite entre mille dangers à la recherche d'artefacts mythiques. Lara Croft, sorte d'Indiana Jones en mini-short, possède un potentiel qu'il aurait été dommage de ne pas exploiter au cinéma. Et c'est chose faite dès 2001 avec Lara Croft: Tomb Raider réalisé par Simon West. L'heureuse élue est Angelina Jolie qui endosse à la perfection le mini-short et les deux revolvers solidement attachés aux hanches tandis que Daniel Craig, pas encore auréolé du prestigieux matricule double 0, surnage en adversaire pleutre. Si le film remporte un score honorable au box office, la critique quant à elle écorne le produit fini. Il est vrai que le film se résume à une intrigue banale exploitant sans génie l'univers du jeu. Heureusement, 'Angie' et ses formes généreuses personnifie à merveille la Lara Croft de nos fantasmes. Deux ans plus tard, elle revient dans la suite intitulée Lara Croft : Tomb Raider , le berceau de la vie (dirigé par Jan de Bont) et le bilan est encore plus amer : le film est une déception, voire un échec, au box-office américain. Les critiques se font plus dures encore que pour le précédents et le public semble se désintéresser du sort de l'archéologue. Lara redevient avec succès une héroïne de pixels et poursuit ses aventures sur consoles et PC avec un enthousiasme jamais démenti.

La malédiction des adaptations de jeu vidéo

Si les deux volets de Tomb Raider n'ont pas laissé une empreinte durable dans le 7ème art, le constat est similaire pour toutes les tentatives précédentes (et à venir) d'adaptations pour le cinéma de franchises vidéoludiques fortes. Qui se souvient de Super Mario Bros. (sorti en 1993) où Bob Hoskins et John Leguizamo incarnaient respectivement Mario et Luigi dans la première adaptation live fondée sur un jeu vidéo ? Et ce ne fut pas la seule tentative infructueuse, voici un petit récapitulatif non exhaustif d'échecs commerciaux et critiques : Street Fighter - L'ultime combat (1994) avec JCVD, Hitman (2007) et Hitman: Agent 47 (2015), Need for Speed (2014) pour ne citer que les titres les plus connus du grand public. Même quand les studios investissent de gros sommes et que les stars se prêtent au jeu, le résultat est rarement synonyme de réussite, qu'il s'agisse de Max Payne (2008) avec le pourtant bankable Mark Wahlberg, de Prince of Persia : Les Sables du temps (2010) avec Jake Gyllenhaal et des récents Assassin's Creed (malgré la présence au casting de Michael Fassbender, Marion Cotillard, Charlotte Rampling et Jeremy Irons) et Warcraft : Le Commencement, tous deux sortis en 2016 et loin de rencontrer le succès escompté.

Un désaveu du public ?

Exception faite de la série Resident Evil (6 épisodes tout de même) portée par Milla Jovovich et qui s'est affranchie de son modèle vidéoludique pour devenir une série lucrative, les jeux n'ont pas la cote au cinéma. Pourquoi dès lors continuer à en produire alors que cela semble être une entreprise vouée à l'échec ? Il n'est cependant pas question de baisser les bras tout de suite ! En attendant l'adaptation d'Uncharted, autre licence de prestige, c'est Tomb Raider qui tente de se racheter une conduite puisque Lara Croft prépare son come-back dans une version moins bariolée et sans doute plus crédible. Fortement inspiré du volet 'reboot' (sorti en 2013) qui proposait de vivre la première aventure de la belle et athlétique aventurière, ce Tomb Raider nous fait découvrir une jeune Lara à la poursuite d’une tombe légendaire d'une île mystique au large du Japon. Moins pulpeuse qu’Angelina Jolie, la suédoise Alicia Vikander prend le relais dans ce film d’aventure trépidant qui pourrait devenir (croisons les doigts) la première vraie adaptation réussie d’un jeu vidéo à l’écran ! La suédoise elle aussi oscarisée (en 2016 pour The Danish Girl) propose une version moins sexualisée du caractère pensé à l'origine comme une réponse aux stéréotypes de personnages féminins. Gageons toutefois que cette Lara y gagne au change ! Réponse dans les salles dès le 14 mars.