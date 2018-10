Lady Gaga conquiert le cinéma !

Olivier est contre-maître dans un entrepôt de vente en ligne. Tandis qu'il se démène au travail, sa femme Laura s'occupe de leurs deux enfants Elliot et Rose. Un jour elle disparaît sans prévenir, et Olivier doit se débrouiller, seul puis avec l'aide de sa famille, concilier vie professionnelle et vie de famille. Après le succès critique et public de son premier long métrage Keeper, le réalisateur franco-belge Guillaume Senez renoue avec le drame intimiste et s’entoure cette fois de Romain Duris, Lætitia Dosch et Lucie Debay. Avec Nos Batailles, il dépeint brillamment la lutte d’un père dans un portrait intense et sensible présenté cette année à la Semaine de la critique lors du Festival de Cannes. Interviews de Romain Duris et Guillaume Senez.