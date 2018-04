La machine Marvel et son redoutable Infinity War

À la fin des années 90, la version papier de Marvel était en perte de vitesse, à la limite de la banqueroute. Pour survivre, ils décident de vendre leurs licences de personnages à des grands studios de cinéma dans l’espoir que ceux-ci en tirent des films, ce qui permettra de renflouer les caisses de Marvel. Ils vendent les droits de Spiderman et tous ses personnages de l’univers à Sony. La Fox hérite des mutants X-Men, des 4 Fantastiques et de Daredevil. Les studios peuvent utiliser leur personnage comme ils le souhaitent puisque Marvel n’est désormais plus détenteur des droits pour le cinéma. À une seule petite exception, en plus de garder leur nature première, les studios se voient obligés d’utiliser leur personnage dans un long-métrage endéans un certain laps de temps. Sinon quoi, les licences acquises reviendraient chez Marvel, ni une, ni deux.

Pendant que les grands studios produisent des films qui marchent -ou non-, Marvel décide, avec tous les personnages non-utilisés de leurs licences, de créer un univers cinématographique où chaque film serait interconnecté avec les autres. En 2008, sort Iron Man de Jon Favreau qui permet de remettre sur le devant de la scène un certain Robert Downey Jr. après quelques problèmes de drogues et d’alcool. Timidement, le film ne fait que quelques petites références innocentes à l’univers Marvel, jusqu’à la scène à la fin de son générique qui pose les bases de cet univers : Nick Fury joué par Samuel L. Jackson y parle pour la première fois des Avengers. Bam ! Chaque film qui suivra Iron Man apportera sa pierre à ce géant édifice.