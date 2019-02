La liste de Schindler : 25 ans déjà

Spielberg a surpris avec ce film. À l'époque, il était connu comme le réalisateur de divertissements tels que Les dents de la mer, Indiana Jones ou encore E.T. ; mais ici, il défend un point de vue beaucoup plus dramatique. En 1983, le réalisateur Américain avait déjà l'envie d'adapter le roman de Thomas Keneally qui raconte la vie d'Oskar Schindler, sans chercher à occulter les travers profiteurs du personnage. Ce n'est que 10 ans plus tard qu'on le retrouvera en Pologne pour tourner son long-métrage. Il jongle entre tournage de l'horreur des camps la journée et coup de téléphone pour la post production de Jurassic Park la nuit. Encensé par la critique et les spectateurs lors de sa sortie en salle, le film remporte 7 oscars sur 12 nominations en 1994 dont celui du Meilleur film et du Meilleur réalisateur et rapportera plus de 320 millions de dollars dans le monde.