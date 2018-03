La 90ème cérémonie des Oscars politique, plus que jamais

Le Mexique à l'honneur

Souvenez-vous, il n’y pas si longtemps… Un certain Donald Trump promettait, lors de la campagne présidentielle de 2016, d’ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique. Parce que "quand le Mexique envoie ses citoyens, il n’envoie pas ses meilleurs éléments. Les Mexicains amènent leurs drogues, du crime et ce sont des violeurs". Voilà les doux mots que l’actuel président américain avait pour qualifier ses voisins et justifier l’édification d’un mur.

4 mars 2018, Guillermo del Toro, réalisateur mexicain, gagne l’Oscar du meilleur film pour The Shape of Water, la statuette la plus convoitée de la soirée. Son film, nommé treize fois, est indéniablement politique et fait le parallèle entre aujourd’hui et 1962, l’année où se déroule l’histoire. 1962, c’est aussi l’année avant la mort de Kennedy et avant l’intensification des combats au Vietnam. Son film remportera encore 3 autres prix : meilleure musique originale, meilleure direction artistique et meilleur réalisateur. Coco, le nouveau Pixar, fable de la culture mexicaine repartira avec le prix du meilleur film d’animation. De quoi faire un beau pied de nez à la politique anti-immigration de Trump.