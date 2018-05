L'irrévérencieuse Amy Schumer

Née à New-York, elle étudie le théâtre dans une université du Maryland. Elle retourne dans la Grosse Pomme où elle gagne sa vie en mêlant stand-up et des petits boulots de serveuse. Elle se fait repérer et fait des apparitions récurrentes dans l’émission Last Comic Standing, un genre de On ne demande qu’à en rire américain. En 2012, la chaîne Comedy Central lui offre sa propre série à sketches Inside Amy Schumer, littéralement, "à l’intérieur d’Amy Schumer" avec une prédilection pour des sujets ingrats, graveleux- pédophilie, pilule du lendemain, éjaculation faciale. Vous l’aurez compris, elle aime tout particulièrement parler de sexe. Elle dit de ses personnages qu’ils sont une caricature d’elle-même. Et ça fonctionne. Elle obtiendra même un sacro-saint Emmy pour la série. Parmi nos sketches préférés, nous citerons The Last Fuckable day, avec Julia Louis-Dreyfus, Patricia Arquette et Tina Fey ou encore Girl, you don’t need make-up, parodie du tube What makes you Beautiful de feu One Direction.

Ces dernières années ont été particulièrement très occupées pour la comédienne puisqu’en 2015, elle écrit et joue le rôle principal de la comédie Trainwreck, réalisé par le maître des comédies US, Judd Appatow ; elle obtiendra une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour son travail. Elle sortira un livre autobiographique l’année d’après, qui deviendra best-seller ; en 2017, elle jouera dans une pièce sur Broadway pour finalement revenir au cinéma avec I Feel Pretty, qu’elle co-produit.