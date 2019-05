L’incroyable histoire du facteur Cheval : un biopic poétique

Certains connaissent déjà l’histoire du Palais idéal, mais L’incroyable histoire du facteur Cheval retrace l’histoire de l’homme. Nils Tavernier a écrit le livre Le facteur Cheval, jusqu'au bout du rêve, paru en 2018, aux éditions Flammarion avant de s’atteler à la réalisation du film. On y retrouve Jacques Gamblin dans le rôle du facteur et Laetitia Casta dans le rôle de sa femme, Philomène.

Le biopic se penche davantage sur la vie de l’homme qui a construit son palais sans aucune notion d’architecture. Il se penche sur son métier de facteur, sur sa vie de famille et sur l’amour que lui porte sa femme. On ne connaît que très peu de choses sur lui, quelques photos et écrits, mais on reconnait son talent face à cette sculpture d’art brut extraordinaire qui fait la fierté de la commune où il se trouve et qui se voit aujourd'hui reproduite sur grand écran.