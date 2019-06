L'été, la saison du ciné !

Pour bien démarrer l'été, quoi de mieux que de rejoindre les agents du Men in Black ? Sauf que cette fois-ci, exit Will Smith et Tommy Lee Jones. Eh oui, les agents J. et K. laisseront leur place à Chris Hemsworth et Tessa Thompson, le duo de Thor : Ragnarok. Les nouveaux venus seront envoyés aux quatre coins du globe pour stopper une série d'attaques extra-terrestres dans Men in Black: International. Sortie prévue, le 19 juin.

Si vous êtes fans de films d'horreur et que les reboot ne vous font pas peur, vous serez servis avec Child's Play - La poupée du mal. Dans cette relecture de la série des Chucky, le nouveau poupon entre couteau en avant dans le monde 2.0 des systèmes connectés. Si Chucky est devenu plus moderne, ça ne l'a pas rendu plus gentil. C'est à voir dès le 19 juin.

De jouets, il en est également question dans le très attendu Toy Story 4. Près de 10 après un troisième épisode qui a testé la résistance lacrymale de son public, Pixar ressort de leur coffre à jouets Woody, Buzz et Jessie pour de nouvelles aventures qui marqueront également les retrouvailles avec la Bergère, le grand amour de Woody. Une sortie ciné en famille à découvrir dès le 26 juin.

Enfin, pour les mélomanes fans des Beatles, Dany Boyle vous propose un voyage dans une réalité alternative où les quatre garçons dans le vent n'auraient jamais existé. Pourtant, une personne se souvient du célèbre groupe anglais et compte bien se bâtir une carrière sur leurs plus grands tubes. Ça s'appelle Yesterday et si vous voulez danser et chanter au cinéma (pas trop fort pour ne pas gêner les autres), on se donne rendez-vous le 26 juin.