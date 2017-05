Le thriller qui fait le buzz "Get Out", Park Chan-wook en invité d'honneur et l'équipe du film "Mon Ange"

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle-famille lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris (Daniel Kaluuya) commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable… " Get Out " c’est le film qui fait le buzz. Entre horreur et suspense psychologie, il dépeint une atmosphère étrange où les différents genres se superposent avec force. Pour son premier film, Jordan Peele frappe un grand coup ! Interviews de l’équipe du film.

Mon Ange est un petit garçon doté d'une incroyable singularité : il est invisible. Un jour, il fait la rencontre de Madeleine, une petite fille aveugle dont il tombe éperdument amoureux... Au fil des ans, leur amour grandit, jusqu'au jour où Madeleine lui annonce une nouvelle qui va bouleverser leur vie : elle va retrouver la vue... Co-scénarisé par Thomas Gunzig et produit par Jaco Van Dormael, ce long métrage d’Harry Cleven est sous bonne influence ! Héritant d’un sens inné de la poésie entre l’onirisme et le romantisme, " Mon Ange " est plus qu’un film, c’est une expérience sensorielle comme on en voit peu et qui révèle la séduisante Fleur Geffrier ! Interviews d’Harry Cleven, Thomas Gunzig et Fleur Geffrier.

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis réussit avec " Félicité " un film envoûtant, sensuel et musical à Kinshasa qui a remporté le Grand prix du jury à la Berlinale 2017. Interview du réalisateur Alain Gomis.

1923. Georges, héros de la Grande guerre fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide. Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre, il fait la rencontre d'Hélène avec qui il noue une relation tourmentée... Acteur et surtout scénariste, notamment de plusieurs films de Philippe Lioret, Emmanuel Courcol passe à la réalisation avec " Cessez-le-feu " et s’attaque à la question de l’après-guerre en s’interrogeant sur le travail de reconstruction et sur le traumatisme qui en découle. Sur un sujet passionnant, Courcol rassemble des comédiens talentueux comme Romain Duris, Céline Sallette et Grégory Gadebois.

Rapide coup d’œil sur le rendez-vous incontournable des amateurs de polars, le Festival International du film policier de Liège se tiendra du 4 au 7 mai et recevra comme invité d’honneur rien de moins qu’Alain Delon en personne !

Cinéaste culte et mondialement réputée, le coréen Park Chan-wook a acquis depuis le début des années 2000 une renommée sans précédent. Si l’on connait sa trilogie de la vengeance avec " Old Boy ", son film d’horreur " Thirst " et son essai américain " Stoker " avec Nicole Kidman, il a à nouveau marqué les esprits avec " Handmaiden ", sorti fin de l’année passée, un sublime thriller sulfureux. Le réalisateur était la semaine dernière l’invité d’honneur du 35ème Festival du film fantastique de Bruxelles et nous l’avons rencontré pour un portrait unique d’un talent tout aussi unique ! Interview de Park Chan-wook.

