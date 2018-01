2018 démarre avec les Golden Globes !

Les Golden Globes Awards sont des récompenses de cinéma et de télévision américaines décernées chaque année depuis 1944. Les professionnels qui votent et décident des nominations et attributions sont des des journalistes spécialisés dans le cinéma américain. Les Golden Globes constituent la première cérémonie qui inaugure celle des autres remises de prix. On lui attribue souvent le rôle d'antichambre des Academy Awards (plus connus sous le nom d'Oscars) pour reprendre l'expression car c'est un bon indicateur pour les futurs lauréats. Les grands gagnants des Golden Globes ont de fortes chances de l'être aussi aux Oscars bien qu'évidemment, ce ne soit pas toujours le cas !

Il subsiste heureusement quelques différences significatives pour les deux remises de prix. Les Golden Globes décernent également des prix pour la télévision et font la distinction, en ce qui concerne les œuvres du grand et du petit écran, entre les films/séries télévisées dramatiques et les films/séries télévisées musicales ou comiques (qui appartiennent à la même catégorie). Quant aux Oscars, ils sont destinées à saluer l’excellence des productions mondiales du cinéma, bien qu’ils mettent avant tout à l’honneur les films américains ou anglo-saxons. C'est de loin la plus prestigieuse de toutes les cérémonies ! Et si chaque pays a pour coutume de remettre des prix (les César en France, les BAFTA au Royaume-Uni, etc.), tous les regards sont portés vers Hollywood qui vient de traverser une période très sombre marquée par les révélations liés aux agressions sexuelles que beaucoup de femmes ont subies.

Le scandale Weinstein en ligne de mire

Symbole de l'omerta et de l'horreur qui se dissimule derrière l'écran : Harvey Weinstein. En octobre 2017, le célèbre producteur américain, véritable nabab hollywoodien est au centre d'une tempête médiatique sans pareil, il est accusé par une douzaine de femmes d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Rose McGowan, Asia Argento, Mira Sorvino, Salma Hayek, Cara Delevingne font partie des noms qui ont été fréquemment cités parmi les victimes au moment des révélations.

À la suite de ces accusations, de nombreuses autres personnalités féminines de l'industrie du cinéma accusent Weinstein de faits similaires. Il dément avoir eu des relations sexuelles non consenties. Les retombées internationales de cette affaire ont également des répercussions en Europe, en Amérique latine et en Asie. Elles entraînent de nombreuses manifestations ainsi que d'innombrables mobilisations sur les réseaux sociaux, conduisant à la mise en accusation de nombreuses personnalités publiques des médias, de la politique et du spectacle.

Ce mouvement mondial de sensibilisation et de mobilisation n'a pas fini de bouleverser l'industrie. La cérémonie des Golden Globes qui se déroule ce dimanche va marquer symboliquement ce mouvement de protestation, qui s'étend aussi aux inégalités entre les hommes et les femmes à Hollywood. Les actrices mais aussi les acteurs fouleront le tapis rouge vêtus de noir, afin d’afficher leur soutien aux victimes d’agressions sexuelles. Il est donc certain que cette 75ème cérémonie ne sera pas regardée uniquement pour son palmarès. Parmi les lauréats potentiels (à l'heure où nous écrivons ces lignes) qui sortent dans les salles cette semaine, Three Billboards outside Ebbing, Missouri, Molly's Game et The Leisure Seeker mais on n'oublie pas les sorties françaises !