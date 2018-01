Jumanji 2 - le carton inattendu !

Si à l'origine Jumanji est un livre d'aventures pour enfants, c'est surtout un film culte qui a émerveillé et effrayé toute une génération en 1995. Porté par un Robin Williams au sommet de son art, le film réalisé par Joe Johnston tournait autour du fameux jeu de société où chaque coup de dés ouvrait un portail avec un monde parallèle duquel surgissait des éléments imprévisibles : araignées géantes, pluie battantes, plantes vertigineuses et chasseur redoutable aux trousses des quatre participants. Survivre était la clé pour pouvoir terminer enfin la partie ! Autant d'images qui restent longtemps en tête (bien que les effets spéciaux aient fort vieillis) pour un divertissement généreux et très rythmé que l'on a tous forcément vu au moins une fois ! Si Jumanji n'a pas connu de suite malgré des revenus confortables, il y a eu la série animée Jumanji, de 1996 à 1999, qui a exploré l'univers du livre de Chris Van Allsburg avec une imagination débordante.

Pas étonnant qu'un univers aussi riche soit une base largement suffisante pour faire revivre un classique solidement installée dans l'esprit des spectateurs. Ce qui devait arriver arriva : Jumanji allait connaitre une suite mais qui s'écarterait beaucoup de son modèle. Robin Williams étant décédé en 2014, tout le casting original est remplacé et fait place à de nouvelles têtes très populaires : Dwayne 'The Rock' Johnson, Kevin Hart et Jack Black pour les plus connus sans oublier une touche féminine en la présence de l'actrice britannique Karen Gillan. Mais surtout, ce nouveau Jumanji allait développer un concept inédit. Fini les jeux de société, place aux jeux vidéo ! Une idée bien éloignée au premier abord mais qui restitue quand même l'esprit délirant et familial du film d'origine. En tout cas le public américain ne s'y est pas trompé puisqu'il s'est littéralement rué dans les salles pour le voir alors que le huitième volet de Star Wars trônait toujours sur la première marche du box office. Pour l'instant (et cela pourrait bien encore augmenter dans les jours qui viennent), le film a déjà rapporté quelque 767,8 millions de dollars dans le monde. Un succès inespéré qui multiplie presque par trois les revenus du film d'origine (hors inflation) pour un budget pas si impressionnant que ça, au regard des canons actuels pour un blockbuster américain. Le film a en effet coûté près de 100 millions de dollars alors que le budget de Justice League, la grosse réunion des super-héros DC avoisine les 300 millions. Une opération plus que rentable qui donne de la suite dans les idées des producteurs.

Jumanji 3 dans les starting blocks

C’est Tom Rothman, le président de Sony Picture Entertainment, qui a officialisé la nouvelle dans le Wall Street journal. Ainsi, Jumanji : Bienvenue dans la jungle aura droit à une suite dont la date de sortie est pour le moment fixée à Noël 2019. Le film se retrouverait alors à nouveau face à la sortie d’un Star Wars, en l’occurrence le redouté épisode 9 réalisé par JJ Abrams. À voir si les deux productions pourront se partager le podium.

Même si la confirmation du studio se fait encore attendre, ce troisième volet devrait voir le retour des acteurs et personnages du précédent opus. Ils devraient donc tous être de la partie pour une nouvelle partie. A l'heure où les studios sont en quête de franchises durables et rentables, il va sans dire que le carton inattendu de Jumanji est peut être le point de départ d'une nouvelle série de films. Mais qui serait contre un petit safari dans la jungle, pourvu qu'il soit accompagné par le doux son des Guns N' Roses ?