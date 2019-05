Intimate Audrey : Audrey Hepburn à l’honneur dans une exposition inédite !

Entre 1954 et 1966, elle est dirigée par de fameux réalisateurs et tourne avec les plus grands acteurs hollywoodiens. Elle rencontre aussi le couturier Hubert de Givenchy, qui restera son ami toute sa vie et lui dessinera de nombreuses tenues. La plus célèbre est probablement la petite robe noire qu’on peut voir dans Diamants sur canapé, en 1961.

Trois ans plus tard, on la retrouve dans My Fair Lady, l’un de ses rôles les plus emblématiques. L’icône de l’âge d’or du cinéma Hollywoodien décide cependant d’arrêter sa carrière pour s’investir dans la défense de l’enfance aux côtés de l’UNICEF. Audrey Hepburn s’éteindra d’un cancer le 20 janvier 1993 à Tolochenaz, en Suisse.