Guillaume Gallienne, clap deuxième !

Changement de registre avec ce le récit de Joe, un ancien marine, décide de sauver Nina, la petite fille d'un sénateur enlevée retenue par un réseau de prostitution. Mais il va rapidement se retrouver malgré lui dans une spirale de violence. Si le pitch fait penser à un film d’action dans la lignée de Taken, il ne s’agirait pas de se méprendre ! A Beautiful Day (You Were Never Really Here en version originale) est le nouveau film de la cinéaste écossaise Lynne Ramsay (We Need to Talk about Kevin) qui offre un rôle intense à Joaquin Phoenix ! Le Jury cannois ne s’y est pas trompé puisque l’acteur a reçu le prix d'interprétation masculine pour sa performance. Lauréat également du prix du scénario, A Beautiful Day est donc un drame coup de poing qui ne vous laissera pas indemne ! Interview de la réalisatrice Lynne Ramsay.