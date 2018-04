Greta Gerwig, la lady du cinéma US indépendant

Actrice, scénariste et maintenant réalisatrice, Gerwig a plus d’un tour dans son sac. Elle naît le 4 août 1983, à Sacramento en Californie. Comme Lady Bird. Elle dit de sa ville qu’elle est le second personnage principal de son film. C’est là qu’elle grandit, élevée par une mère infirmière, comme Lady Bird, et un père banquier. Elle fera toute sa scolarité dans un lycée privée catholique, comme Lady Bird. À 19 ans, elle rêve aussi de la côte Est, centre névralgique d’un cinéma d’art et d’essai. Elle part donc à New York étudier l’anglais et la philosophie tout en gardant le théâtre comme option à la prestigieuse université de Columbia. Elle est prête à tout pour vivre ses rêves… comme Lady Bird.