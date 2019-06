Godzilla : retour sur la carrière du roi des monstres !

Quand on pense à Godzilla aujourd’hui, les thématiques symboliques d'autrefois semblent bien loin. Du monstre, on ne retient que son côté destructeur. La cause principale du phénomène est le film Godzilla de 1998, premier film de la saga exclusivement américain réalisé par Roland Emmerich. Blockbuster qui s'apparente plus à un Jurassic Park bis, ce film est considéré comme un échec artistique et une perversion du personnage de Godzilla.

Ce n'est pas la première fois que les Américains détournent le propos de Godzilla. Lorsque le premier film japonais sort aux États-Unis en 1956, celui-ci se voit retiré toute allusion au nucléaire et à la responsabilité américaine dans le réveil de la créature. Un acteur américain est également ajouté au montage du film pour atténuer les propos acerbes envers les États-Unis.

En 2014, un nouveau film Godzilla américain réalisé par Gareth Edwards injecte de nouveau quelques références aux origines de la bête. Il parle notamment de monstre réveillé par les essais nucléaires dans le pacifique.