Girl, le film belge de l'année

Lara a 16 ans et s'adonne corps et âme à la danse classique. Entre deux pointes, elle traverse les affres de l'adolescence avec prudence. A un détail près : Lara est une adolescente transgenre. Née dans un corps de garçon, elle s'implique comme jamais dans son traitement hormonal. En attendant que les médicaments ne fassent effet, Lara mène un combat au jour le jour pour cacher tout attribut de sa masculinité...

Les succès critiques et publics sur la Croisette, le cinéma belge en a déjà connus plus d'un. Benoit Mariage, Marion Hänsel, Felix Van Groeningen, Alain Berliner (avec Ma vie en rose récompensé par le Golden Globe du meilleur film étranger) et Jaco Van Dormael qui a remporté la Caméra d’Or avec Toto le héros. 27 ans après, c'est au tour du jeune Lukas Dhont de se voir récompensé pour le meilleur premier film toutes sections confondues.

De multiples récompenses à la clé

Et ce n'est pas tout ! Girl est aussi l'occasion pour Victor Polster qui interprète Lara a également de remporter le prix d’interprétation dans la section "Un Certain Regard" du même festival ainsi que la "Queer Palm", un prix indépendant qui récompense un film des sélections cannoises pour son traitement des thématiques altersexuelles (homosexuelles, bisexuelles, transgenres). Plus récemment, le film s'est distingué au festival de Zurich où il a aussi décroché l' "Oeil d'or", plus haute distinction de la compétition suisse et en Espagne où il a remporté au festival de Saint-Sébastien le prix du public du meilleur film européen.

Le film n’a cessé d'aligner les prix ainsi que les accueils chaleureux. Reçu triomphalement au Festival de Toronto, il sortira bientôt aux Etats-Unis et représentera la Belgique pour l’Oscar 2019 du meilleur film étranger. Un parcours hors du commun pour un film délicat sur une thématique d'actualité ô combien sensible. Lukas Dhont a été intrigué par ce récit, adapté d’une histoire vraie. Ce qui rend aussi le film exceptionnel, c’est son acteur principal. Victor Polster est de tous les plans, déjà, la performance physique est admirable et puis surtout il a transcendé ce rôle à un point tel qu’il a reçu à Cannes, un prix d’interprétation non " genré " ni féminin, ni masculin, tellement il a réussi à sublimer ce rôle si délicat. Bref, beaucoup d’émotion, beaucoup de talent : Girl, un film qui va marquer l’histoire du cinéma belge !