Ghostland, avec Mylène Farmer, ouvre la 36e édition du BIFFF

A la mort de sa tante, Pauline (Mylène Farmer) et ses deux filles (Crystal Reed aperçue dans Teen Wolf et Anastasia Phillips) emménagent dans son ancienne demeure. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la maison. Un drame qui traumatisera toute la famille et affectera différemment chacune des deux sœurs. Une quinzaine d’années plus tard, l’une deviendra une auteure reconnue de littérature horrifique et l’autre restera bloquée dans la paranoïa. À nouveau réunies, des événements étranges (re)commencent à se produire…