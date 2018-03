Franck Dubosc, le plus polyvalent des acteurs français

L’acteur devient alors bankable et populaire. En 2016, il est d’ailleurs l’acteur français numéro un au box-office. " Je suis très content de ma carrière, elle est nourrie de plein de choses. En général, on part d’un côté ou d’un autre et moi je suis parti du côté populaire qui n’est pas le côté le plus facile pour durer. Parce qu’on est voué au succès. Chaque échec est très marquant, il faut beaucoup travailler, l’échec est une sanction. On pardonne plus les acteurs plus " pointilleux ". "

Citons également dans les gros succès commerciaux de sa filmographie des films comme Disco, Astérix aux Jeux Olympiques, Bienvenue à Bord, Boule et Bill ou encore Barbecue.