Disneynature, le label "eco-friendly" du géant Disney

Alors que personne ne voulait vraiment investir dans des documentaires animaliers pour le grand écran, Jean-François Camilleri flaire le bon coup et produit La Marche de l’Empereur, de Luc Jacquet, un coup de génie puisque le film parvient à totaliser 5 752 244 entrées. Parallèlement, Camilleri préside également les activités des Walt Disney Studios Motion Pictures pour la France, le Benelux, le Maghreb et l’Afrique francophone. Il parvient, non sans mal à convaincre la maison-mère, la Walt Disney Company, de se lancer dans le marché et de créer un nouveau label. En 2007, naît Disneynature, basé à Paris et qui poursuit deux objectifs : "distribuer des productions "maison" à l'international et des productions étrangères aux Etats-Unis".

Depuis son lancement, Disneynature a sorti sept films au cinéma : les Ailes Pourpres : le mystère des Flamants, Pollen, Félins, Chimpanzés, Grizzly, au Royaume des Singes et le petit dernier : Blue. Il a également distribué aux États-Unis Un Jour sur Terre et Océans. Les films sont tournés à chaque fois en milieu naturel, jamais dans des parcs, zoos ou aquariums. Et pour des budgets bien inférieurs aux superproductions comme Star Wars ou Avengers. Comptez 10 millions pour un documentaire produit par Disneynature.