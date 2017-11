Daniel Craig blond platine casse son image

Dans le reste de l’actu ciné de la semaine, on s'intéresse à un cinéaste grec, Yórgos Lánthimos, qui en quelques années, s’est imposé comme un auteur incontournable, salué pour ses recherches formelles et ses atmosphères anxiogènes. The Killing of a Sacred Deer a été ovationné à Cannes comme ses précédents films, Canine et The Lobster. Il retrouve Colin Farrell dans ce thriller psychologique avec également Nicole Kidman et Barry Keoghan. Depuis quelque temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice. Difficile d’en dire plus tant ce véritable OVNI marie un sens prononcé de l’absurde et un climat oppressant. C’est un film-choc avant tout destiné aux spectateurs avertis. Interviews de Yórgos Lánthimos, Colin Farrell et Barry Keoghan.