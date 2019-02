Concours : Remportez vos places pour Nicky Larson

Nicky Larson est un détective privé hors du commun, aussi adroit en combat à mains nues que comme tireur d'élite. On fait souvent appel à lui pour régler les problèmes que les autres ne peuvent résoudre. Aidé de sa partenaire Laura, il propose de multiples services à ses clients, plus ou moins dangereux. Mais, aussi professionnel et réputé soit-il, il possède un défaut de taille : son penchant particulièrement exacerbé pour la gent féminine, ce qui pose bien des soucis à Laura.Un de ses clients lui confie un jour la mission de protéger le " parfum de Cupidon ", une fragrance qui permet de rendre irrésistible quiconque le porte, avant qu'une seconde d'inattention de Larson ne permette à des malfrats de s'en emparer. Nicky Larson doit alors récupérer le parfum...

Pari fou, insensé même diront les plus critiques, l'adaptation française du dessin animé qui fit les beaux jours du Club Dorothée arrive sur les écrans ! Si l'annonce d'un film adapté du manga culte Nicky Larson par l'équipe de Baby-Sitting et Alibi.com avait de quoi faire grincer les dents, on doit avouer qu'on est plutôt content du résultat !

Loin de la catastrophe annoncée, le film respecte l’esprit du dessin animé, les scènes d’action sont bien filmées et la sincérité de l'ensemble fait plaisir à voir !

Et à Tellement Ciné, on a tellement apprécié le film qu'on s'est dit qu'on allait vous faire gagner des places !

Pour cela, il vous suffit de répondre aux 3 questions ci-dessous.

10x2 places valables dans toute la Belgique sont mises en jeu, le concours se terminera le dimanche 17 février vers minuit.

Bonne chance à tous !