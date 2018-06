Clap de fin de saison pour Tellement Ciné

Avec plus d'1,6 milliard récoltés en salles en 2015, pour un budget officiel de 150 millions de dollars, Jurassic World a bien été un succès sans précédent, quelques mois avant le retour de la plus emblématique saga du cinéma : Star Wars. A l'heure où tous les blockbusters se déclinent en franchises, le retour des vertébrés du Mésozoïque sur grand écran a plus que rassuré le studio. 3 ans plus tard, un volcan se réveille sur Isla Nublar et menace les dinosaures laissés en liberté sur l'île à la suite de l'incident survenu dans Jurassic World. Le duo de héros interprété par Chris Pratt (superstar du box-office et leader des Gardiens de la galaxie) et Bryce Dallas Howard bénéficie désormais du soutien d'un personnage culte de la première trilogie, le docteur Ian Malcolm toujours campé par Jeff Goldblum, qui fait donc son grand retour dans la série. Ensemble ils vont tenter de sauver les vertébrés en les transférant vers une autre île.

Colin Trevorrow cède sa place de réalisateur à l'espagnol Juan Antonio Bayona. Il a déjà prouvé qu’il avait tout le talent pour mêler l'horreur et l'intime avec ses films précédents, tous très réussis comme L’Orphelinat, The Impossible ou A Monster Calls. S'il n'y a aucun doute sur le succès que va rencontrer le film, gageons qu'il soit sur le plan artistique une réussite... Et pour le savoir, il va falloir patienter encore quelques heures !