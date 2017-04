Christian Clavier : " C'est de la situation dont on rit. Ce n'est pas de la communauté".

Après le succès phénoménal de " Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? " en 2014, Christian Clavier partage à nouveau l’affiche avec Ary Abittan sous la caméra de Philippe de Chauveron. Il est à nouveau question de préjugés dans cette comédie où une famille bourgeoise se voit contrainte d’accueillir chez elle une communauté rom.

Depuis sa sortie en salles en Belgique comme en France, " A bras ouverts " suscite la controverse. Conspué par la critique et par des associations de défense des Roms, même si Christian Clavier et le réalisateur Philippe de Chauveron se défendent de tout racisme, cette comédie n'a, depuis son annonce, pas franchement attiré la sympathie.

Pire, même avant sa sortie, le film avait déjà nourri quelques indignations. En cause notamment : le titre envisagé " Sivouplééé " jouant du stéréotypes de Roms faisant la manche. Cherchant à réfuter toute stigmatisation, Christian Clavier avait affirmé sur Twitter que le film est "une comédie drôle, corrosive et bienveillante. On rit avec et pas contre! ".

Interview de Christian Clavier par notre journaliste Gorian Delpâture.