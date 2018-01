Cathy Immelen sur le tapis bleu : " être comédienne était mon rêve d'enfant "

Cathy, la madame Cinéma de la RTBF, ouvrira la soirée avec une émission spéciale " Tellement Magritte " où elle reviendra sur les moments forts qui ont marqué les éditions précédentes. Elle recueillera, surtout, les confidences des peoples belges sur le tapis bleu !

Bleu, oui ! Pas de Red Carpet chez nous car c’est bien connu, les Belges ne font rien comme les autres. Par contre, le glamour sera bien au rendez-vous : " Ce jour-là, tout le cinéma belge se met sur son 31 et joue le jeu. Ils sont maquillés, parés de bijoux et habillés par des créateurs belges comme à Cannes ou à Hollywood ! ", explique Cathy.

Virginie Efira, Cécile de France, Benoit Poelvoort, François Damiens, Emilie Dequenne et même Jean Dujardin se sont prêtés au jeu ! La cérémonie a, en effet, un grand succès car elle a un petit " quelque chose en plus " : " Pour moi c’est plus cool que les César parce que les gens font l’effort d’être au top et, en même temps, on garde notre humour bien belge, notre second degré… c’est un mélange unique et détonnant qui fait que ça ne ressemble à aucune autre cérémonie ! "