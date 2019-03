Captain Marvel : une super-héroïne Girl power !

Annoncée depuis des années et teasée à la toute fin d'Avengers : Infinity War, Captain Marvel apparait enfin sur grand écran. Elle est interprétée par Brie Larson, lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice pour le drame Room. C'est la première fois que Marvel studios prend enfin la décision de faire d'une femme la tête d'affiche d'un de ses films. Scarlett Johansson, présente depuis Iron Man 2 dans le rôle de Black Widow, n'a toujours pas eu droit à son aventure solo (Marvel a depuis officialisé le projet) de même qu'Elizabeth Olsen, la Sorcière Rouge introduite dans Avengers : L'ère d'Ultron.

C'est le succès du film Wonder Woman chez DC qui a donné à Marvel l'impulsion de mettre en avant une femme dans une de ses productions. Si les raisons d'une telle manœuvre ne sont sans doute pas mues par la seule volonté artistique, force est de constater que le personnage et le film n'ont pas été négligés et que Captain Marvel fait partie du haut du panier des productions super-héroïques.

Avec ses pouvoirs cosmiques, elle est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel et sera une adversaire de taille face à Thanos, le titan qui a effacé la moitié de l'univers dans Avengers : Infinity War. Le match retour aura lieu le 24 avril dans Avengers : Endgame. Captain Marvel contre Thanos : qui remportera la mise ? À coup sûr, ce sera avant tout Marvel qui en ressortira gagnant.