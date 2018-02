Black Panther, le super héros noir qui change la donne !

C'est l'histoire de T'Challa, alias Black Panther qu'on avait déjà aperçu dans Captain America 3: Civil War. A la mort de son père, T'Challa devient roi de Wakanda, un pays d'Afrique très secret et très avancé sur le plan technologique qui garde jalousement son précieux métal : le vibranium, source de sa puissance. Depuis des années, un débat fait rage au sein du royaume. Wakanda doit-il partager ses technologies et son métal avec le reste du monde, dans l'optique de le rendre meilleur ?

Black Panther a le mérite d'amener un message différent dans le genre très formaté du film de super-héros. C'est aussi, comme dit plus haut, la première fois qu'un super-héros noir a droit à son propre film. Une exception qui va bien au delà du simple gimmick puisque la communauté noire est sous-représentée au cinéma et que le phénomène de white washing crée encore la polémique. Pour rappel, ce néologisme issu du militantisme anti-raciste américain décrit le fait d'engager un acteur blanc pour jouer le rôle d'un personnage non caucasien. On se souvient de Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell (2017), censée interpréter un personnage d'origine japonaise, ou encore de Rooney Mara dans Pan (2015) qui joue Lily La Tigresse, personnage amérindien. Les exemples ne sont pas en reste et peuvent s'étendre à l'ensemble du casting comme ce fut le cas pour Exodus: Gods and Kings de Ridley Scott (2014), film largement critiqué car Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul et Signourney Weaver interprétaient des personnages originaires du Moyen-Orient. Black Panther met en avant des acteurs afro (essentiellement américains) tels que Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker et Angela Bassett.

Deuxièmement, les personnages féminins sont les plus cools et les plus badass (Wonder Woman aurait-elle lancé un mouvement qui a des répercussions chez la concurrence ?) de l'univers Marvel. La petite sœur de T'Challa est un petit génie de l'innovation technologique et la garde royale n'est composée que de femmes, "les meilleures guerrières de tout le royaume". Mention spéciale à l'actrice à Danai Gurira (Michonne dans The Walking Dead), parfaite en cheffe de la garde.

Indépendamment de ces ajouts surtout symboliques, il n'est pas interdit de se lasser un peu de l'accumulation de superhero movies. On pourrait même qualifier cette industrie d'usine. En 10 ans, 18 films de l'univers Marvel sont sortis sur grand écran. C'est énorme ! Bien rôdés, certes mais pas très très originaux. La recette du succès est simple : garder le même modus operandi, à défaut de faire dans l'inédit puisque ça marche et que ça ramène quand même des millions. A quelques exceptions près tout de même comme Deadpool qui ose volontairement l'humour gore et subversif. Mais c'est une exception ! Et on ne change pas une équipe qui gagne, comme le dit la formule.