"Avengers Endgame", un final en apothéose... et après ?

C'est la question que l'on peut (légitimement) se poser. Et pour tenter d'y répondre, il vaut mieux se tourner vers les chiffres. C'est Infinity War qui a engendré le plus de recettes avec plus de deux milliards de recettes dans le monde ! Et Captain Marvel, avant-dernier opus sorti en mars dernier (avec pour tête d'affiche la première super-héroïne du MCU à avoir les honneurs d'un film "solo") a déjà remporté plus d'un milliard à son tour ! Et que dire d'Avengers : Endgame ? Les fans attendent cette suite depuis un an et le milliard de dollars de recettes mondiales pourrait certainement être atteint en quelques jours. Alors le filon ne risque-t-il pas de s'épuiser ? Le public se passionne-t-il toujours autant pour ces aventures qui usent toujours des mêmes artifices ? Il semblerait que oui... Surtout que le succès retentissant a donné des idées de suite à rallonge ou d'univers étendus à tous les autres studios qui ont flairé la bonne affaire ! Le plus souvent avec beaucoup moins de succès comme l'a prouvé le concurrent direct de Marvel, DC Comics ! Sous l'égide du studio Warner, Batman, Superman, Flash et Wonder Woman ont été finalement réunis dans Justice League qui s'est planté dans les grandes largeurs au box office ! Le film a lui-même connu une production chaotique, ce qui a considérablement freiné l’expansion des super-héros DC sur grand écran, même si le récent succès d'Aquaman a redonné de l'espoir au studio ! Raison pour laquelle il ne se passe plus trois semaines sans qu'un nouveau personnage en collants ou en armure(s) métallique(s) ne débarque à son tour... Et si ce nouvel Avengers marque la fin d’un cycle, il laisse aussi la place pour de nouvelles histoires à venir... Une source de revenus inépuisables qui pousse les scénaristes du studio à toujours laisser une porte ouverte pour laisser la place à de nouveaux films, de nouveaux personnages, etc. Preuve que Marvel maîtrise avec autant d'aisance le côté feuilletonesque dans les planches des comics et au cinéma !