Le nouvel Astérix se modernise dans Le Secret de la potion magique !

Astérix au cinéma c'est aussi une longue histoire. Si le grand public a en tête l'adaptation culte en prise de vue réelles par Alain Chabat Mission Cléopâtre et ses répliques cultes, le personnage créé par Goscinny et Uderzo a fait ses premiers pas sur grand écran en 1967 dans le film d'animation franco-belge Astérix le Gaulois. Mais les deux auteurs n'ont été que très moyennement ravi du résultat, raison pour laquelle ils ont réalisé le film suivant dès l'année suivante, Astérix et Cléopâtre. 50 ans après, le guerrier blond à moustache a connu un beau parcours dans le domaine de l'animation avec un succès jamais démenti, ravissant les plus jeunes et les parents au gré de la voix très caractéristique de Roger Carel qui a accompagné le personnage depuis sa première apparition au cinéma. Alexandre Astier, grand fan de la bande-dessinée a réalisé en 2014 la 9ème aventure Le Domaine des Dieux. Quatre ans après, il s'associe à nouveau avec Louis Clichy pour Le Secret de la potion magique, première histoire original depuis Les Douze travaux d'Astérix. Le point de départ du récit se focialise sur un personnage très célèbre de l'univers : à la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… Il y a donc un travail de création inédit et ce n'est pas la seule particularité de ce film !

Changement de voix

Roger Carel, le doubleur historique de l'intrépide gaulois a pris sa retraite juste après la sortie du précédent film à l'âge de 87 ans ! Et pour le remplacer, Astier s'est tourné vers celui qui a donné vie à Astérix dans les deux premiers volets 'live', Christian Clavier. Un exercice inédit qui fait surtout la jonction entre le monde de l'animation et celui des acteurs en chair et en os. Beaucoup de changement donc au programme de ce 10ème film animé et la bonne nouvelle, c'est qu'Alexandre Astier prouve qu'il est aussi à l'aise avec une histoire inédite ! Le film est très coloré, hyper drôle et surtout très dynamique. Il plaira aussi bien aux adultes qu’aux enfants : c’est juste parfait pour une sortie familiale !