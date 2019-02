Alita : Battle Angel, une chimère devenue enfin réalité !

Fidèle aux prouesses qui ont fait la renommée de l'univers cinématographique cameronien (par exemple la révolution dans le domaine des effets spéciaux initiée avec Terminator 2 : Le Jugement dernier), Alita se devait d'être à la hauteur sur le plan esthétique et technologique. Performance capture, crédibilité de l'univers mis en place, qualité des images de synthèse qui font cohabiter personnages virtuels et et décors réels, soin dans la mise en scène des séquences d'action sont autant de preuves des ambitions de ses auteurs qui n'en oublient pas pour autant de fouiller le parcours émotionnel de leur héroïne. Si l'on imagine sans détour que le film est pensé comme le premier chaînon d'une saga future, il reste à espérer que le film parviendra à attirer du public, ce qui est loin d'être évident dans le contexte ultra-concurrentiel des grosses productions d'aujourd'hui. On se souvient il y a quelques mois de Mortal Engines, projet porté par Peter Jackson, cinéaste prestigieux et jamais avare dans le grand spectacle, qui s'est soldé par un échec cuisant (80 millions de dollars de recette pour un budget de 100 millions). On espère toutefois qu'Alita : Battle Angel, qui s'appuie sur un beau casting avec Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali (Green Book) et Rosa Salazar, saura faire la différence. Mais à quelques semaines de la sortie de Captain Marvel, première super-héroïne de l'écurie Marvel qui a droit à son film solo, on peut craindre que le public américain ait le regard exclusivement tourné vers celle qui fera la différence au sein du fameux MCU (Marvel Cinematic Universe).

Mais le nom de Cameron n'est-il pas associé au mot succès, et ce sans exception ? On espère pour lui que c'est toujours le cas.