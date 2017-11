Alain Delon, Nekfeu et plein d'autres stars : Que du beau monde pour la 100ème de Tellement Ciné !

Audace, passion, innovation, le tout dans un esprit rock ‘n’roll et sans aucun a priori. Et devinez quoi ? Il y a un anniversaire à célébrer : la 100ème émission diffusée le mardi 7 novembre à 22h50 sur La Deux !

On vous réserve plein de surprises ! Un bêtisier des moments les plus cocasses avec les acteurs et réalisateurs et une interview exclusive de Cathy… Qui délaisse à titre exceptionnel son célèbre canapé pour nous dévoiler ses films préférés !