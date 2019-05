72e Festival de Cannes : le cinéma sur son 31

En compétition ce vendredi, on a pu voir Little Joe, de l’autrichienne Jessica Hausner qui a laissé place pour sa séance du soir à un peu d’Espagne avec le tant attendu Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.

Le jury du festival a déjà découvert 9 films sur les 21 en compétition cette année. Le réalisateur qui remportera la palme d’or succédera au Japonais Hirokazu Kore-eda, avec Une affaire de famille. Au programme, Alain Delon obtiendra le prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. La croisette accueillera aussi Quentin Tarantino, accompagné de Margot Robbie, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio pour Once upon a time… In Hollywood.

Enfin, Sylvester Stallone présentera des images inédites de Rambo 5, le 24 mai à 22h30. Côté belge, Le jeune Ahmed des frères Dardenne est programmé pour ce lundi 20 mai, ainsi que Frankie avec Jérémie Renier. La vision de Sybil, avec Virginie Efira est prévue pour le vendredi 24 mai.