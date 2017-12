Tueurs : 30 après, les tueurs du Brabant reviennent pour effacer leurs traces

De 1982 à 1985, ceux que l'on surnommait "les Tueurs du Brabant" ont secoué la Belgique en commettant des braquages d'une extrême violence. Le modus operandi est, à quelques exceptions, toujours le même : une grande surface dans la province du Brabant, des tirs à-tout-va et le braquage des caisses. La dernière attaque a eu lieu le 9 novembre 1985. Ils prennent pour cible le supermarché Delhaize d'Alost. Ce sera le raid le plus meurtrier qu'ils aient commis à ce jour : 8 morts et 9 blessés. Ils disparaissent ensuite dans la nature.

Le bilan fut très lourd : près de trente morts et une quinzaine d'attaques. Les coupables n'ont jamais été arrêtés et l'affaire demeure à ce jour non élucidée. Pourtant les multiples enquêtes n'ont jamais cessé et les nombreuses pistes continuent de faire l'actualité comme l'atteste les récents éléments (qui concernent le Géant) qui pourraient enfin faire la lumière sur l'identité des braqueurs.

Le mystère demeure entier

Hasard de l'actualité ou du calendrier, le parcours sanglant des tueurs est précisément le thème principal du premier long métrage de François Troukens. L'ex-braqueur et figure du grand banditisme belge s'est reconverti dans les lettres. Homme de radio et de télévision, il est aussi auteur de BD, scénariste et réalisateur pour le cinéma et même écrivain puisqu'il vient de publier un livre-témoignage intitulé Armé de résilience.

Si son film se déroule dans un univers qu'il a fréquenté, François Troukens a, comme beaucoup de belges, été marqué par ses attaques. "J'avais envie de faire une fiction, mettre des choses qui sont évidentes pour moi à l'image et puis accorder de la place aux questions. Ce n'est pas un film sur les tueries, c'est l'histoire d'un personnage avec sa petite histoire à travers une intrigue politico-judiciaire qui est en arrière-plan. Je ne suis pas journaliste, je ne voulais pas faire un documentaire, je voulais faire une fiction avec l'idée de départ suivante : 30 ans plus tard les Tueurs reviennent pour effacer leurs traces".