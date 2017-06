Tandem, une série qui roule sur la Une

L'inaccessible étoile

Un homme, astronome amateur, est retrouvé assassiné sur son lieu de travail. Cet homme étant sans histoire, nos enquêteurs suivent la trace de deux jeunes délinquants présents sur le lieu du crime ce matin là. Une plongée dans l'univers de l'astronomie montrera que la réalité est bien plus sombre.

Convictions

Un homme est retrouvé mort dans l'enceinte d'une usine. Problème, la scène de crime n'est pas la bonne, et le corps y a été déposé. Comment et où l'homme est-il mort ? Et qui aurait intérêt à faire porter le chapeau à l'usine? Une plongée dans l'univers des ostréiculteurs pour nos enquêteurs...

Déconseillé aux moins de 10 ans