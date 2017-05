Pourquoi Astrid Veillon a fuit la TV ?

Astrid Veillon c'est une carrière de plus de 25 ans ! Après des débuts dans "Le miel et les abeilles" ou "Sous le soleil", l'actrice a pris son envol tant au théâtre qu'au cinéma.

Mais c'est surtout à la télévision qu'on aime la voir. Il y a peu, elle apparaissait encore sur nos chaînes dans "La loi d'Alexandre" avec Gérard Juniot ou encore dans "Meurtres à Aix-en-Provence".

Une force de la nature

Plus qu'une comédienne, Astrid Veillon est aussi un personnage, un caractère et une vraie force de la nature. En parallèle de sa carrière d'actrice, elle a écrit deux romans Pour­ras-tu me pardon­ner? et Neuf mois dans la vie d'une femme, deux scéna­rios, une pièce de théâtre La salle de bain.

Elle a également joué au théâtre au côté de Alain Delon dans Les montagnes russes ainsi que dans Les monologues du vagins et Coiffures et confidences. Ajoutez à cela un bébé et une vie de famille à gérer, cela justifiait amplement le fait qu'elle délaisse les castings.