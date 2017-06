Fin de Tandem: un rapprochement sera-t-il possible ?

Le duo de flics le plus atypique du petit écran est mis à rude épreuve ce samedi 24 juin à 21h sur La Une. Bien plus qu'une simple enquête, c'est à un kidnapping et à leurs problèmes les plus profonds que les personnages interprétés par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort devront faire face.

Pour dernier épisode en deux parties de la série " Tandem ", Léa et Paul enquêtent sur le décès d'un jeune homme retrouvé pendu à un arbre. Ils vont assez vite faire le lien avec un ancien crime non élucidé...

Quand ça tourne mal

L'enquête prend une tout nouvelle tournure quand la vie de Paul est mise en danger. Pour venger sa fille décédée il y a 5 ans, Crosne est prêt à tout jusqu'à enlever le policier. Il compte utiliser Paul comme monnaie d'échange contre le présumé coupable.