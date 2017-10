Taken : Clive Standen dévoile les coulisses de la saison 2 !

Les photos postées par Clive Standen promettent de belles scènes d’action et dévoilent les premières images de la nouvelle venue au casting de la série ! L’actrice Jennifer Camacho vient grossir les rangs de la série suite au départ de six personnages de la première saison. Il ne s’agit pas d’un visage inconnu puisque la jeune femme de 34 ans a déjà été aperçue dans "The Flash" dans le rôle de Gypsy mais aussi dans "Frenqency" ou encore "Rizzoli and Isle".

Dans la saison 2 de "Taken", l’actrice interprétera Santana, "une ancienne capitaine de l’armée terriblement intelligente et facilement encline à enfreindre les règles, possédant un esprit acerbe et une bravoure calculée. Son point fort est la logistique" selon le site américain TVLine.