La série "Taken" est de retour avec une saison 2 !

Alors que Clive Standen reprend haut la main le rôle principal autrefois occupé par Liam Neeson au cinéma, deux nouvelles recrues font leur apparition pour aider Bryan Mills dans ses missions.

Si 6 personnages quittent bel et bien la série, vous ferez la connaissance de Jessica Camacho, déjà vue dans "Flash" et "Rizzoli and Isle", dans le rôle de Santana, "une ancienne capitaine de l’armée terriblement intelligente et facilement encline à enfreindre les règles" révélait-elle dans TVLine. Deuxième nouveau venu, Adam Goldberg incarnera Kilroy, un spécialiste du piratage informatique.

Rassurez-vous, la brillante Jennifer Beals, qui en met plein la vue 35 ans après s’être fait connaître dans "Flashdance", a répondu présent pour cette deuxième salve ! Elle reprend les traits de Christina Hart, directrice adjointe spéciale des Services de renseignements américains.