Jennifer Beals, l'actrice de "Flashdance", toujours au top à 53 ans !

Diplôme en poche, elle a notamment tourné dans les films "In the soup", "Four Rooms" de Quentin Tarantino ou encore "Le Diable en Robe bleue" au cours des années 90. Mais c’est dans les années 2000 qu’elle est revenue sur le devant de la scène avec son rôle phare dans la série "The L World" qui raconte l’histoire de femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres. Pendant six saisons, elle incarne Bette Porter jusqu’à l’arrêt de la série en 2009.

Depuis, elle enchaine les apparitions dans les séries comme "Lie To Me" et "Castle" jusqu’à décrocher un des principaux rôles dans la série "Taken" aux côtés de Clive Standen. Dans cette adaptation des films, Jennifer Beals prête ses traits à Christina Hart, directrice adjointe spéciale des Services de renseignements américains. Expérimentée et pleine de ressources, son personnage à su s’imposer et reviendra pour une deuxième saison tandis que pas moins de 6 acteurs ont été évincé du casting !