Sur les traces de Simenon

Simenon, c’est, pour un seul homme, des chiffres fous. C’est plus de 600 millions de livres vendus, traduits dans plus de de 50 langues. C’est 9000 personnages pensés dans 1800 lieux.

Avec 250 romans et plus de 450 adaptations au cinéma, Simenon est un véritable monument de la littérature ! C’est aussi l’homme aux 10 000 femmes et l'amant torride de Joséphine Baker...