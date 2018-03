Après "Grey’s Anatomy", Katherine Heigl fait son comeback à la télévision

Actrice américaine de 29 ans, Katherine Heigl a fait ses premières armes à la télévision. De 1999 à 2002, elle se dévoile dans la série "Roswell", véritable carton de science-fiction sur trois extraterrestres qui vivent incognito sur terre dans la peau d'adolescents.

Ensuite c'est dans "Grey's Anatomy" qu'elle se fait remarquer sous les traits d'Izzie Stevens de la première à la sixième saison, avant de quitter le show en 2010.

En 2014, on a eu le plaisir de la retrouver dans "State of Affairs" où elle joue Charleston Tucker, une analyste de la CIA recrutée par la présidente des États-Unis. Un rôle de femme forte et brillante qui l'aidera sans nul doute à se faire une place dans "Suits".

La série politique de 13 épisodes fait son retour sur la RTBF, de quoi admirer les talents de l'actrice durant vos après-midi !